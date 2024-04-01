1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1820
Отец ребёнка: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1821
Рождение ребёнка
27.06.1823
Смерть
По 1824