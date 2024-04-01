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1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1824

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Рождение ребёнка
12.05.1820

Сын: Трушников Сидор Ильин

Отец ребёнка: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Воротникова (Трушникова) Епистимья Ильина

Отец ребёнка: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Рождение ребёнка
27.06.1823

Сын: Трушников Ппвел Ильин

Отец ребёнка: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Смерть
По 1824

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