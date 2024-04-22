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Трушников Сидор Ильин

Место рождения

Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

12.05.1820

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1820

Отец: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Мать: 1 Жена

Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1849

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
18.06.1851

Сын: Трушников Леонтий Сидоров

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Трушников Андрей Сидоров

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матфия? Сидорова

Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Марфа Иванова

Смерть
До 1859
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