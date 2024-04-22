Трушников Сидор Ильин
Место рождения
Дата рождения12.05.1820
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1820
Рождение ребёнка
02.02.1849
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1851
Сын: Трушников Леонтий Сидоров
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матфия? Сидорова
Мать ребёнка: Трушникова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушникова Марфа Иванова
Смерть
До 1859