Воротникова (Трушникова) Епистимья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова (Трушникова) Епистимья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

03.02.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Трушников Илья Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Устинов

Мать: 1 Жена

Бракосочетание
12.01.1843

Муж: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 22?
Рождение ребёнка
16.08.1851

Сын: Воротников Андрей Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Рождение ребёнка
13.01.1862

Сын: Воротников Павел Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников ?

Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов

Смерть
03.02.1853
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
31 год,чахотка
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