Воротникова (Трушникова) Епистимья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти03.02.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
12.01.1843
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 24 ж. 22?
Рождение ребёнка
16.08.1851
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов
Рождение ребёнка
13.01.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников ?
Отец ребёнка: Воротников Иван Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1853
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
31 год,чахотка