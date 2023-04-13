Варавва Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Варавва Петр Константинович
Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич
Рождение ребёнка
До 1814
Сын: Варавва Антон Константинович
Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Варавва Михаил Константинович
Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1832
Дочь: Фекла Константиновна
Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно