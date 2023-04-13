Варавва Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Варавва Петр Константинович

Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич

Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Варавва Антон Константинович

Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Варавва Михаил Константинович

Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1832

Дочь: Фекла Константиновна

Отец ребёнка: Варавва Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варавва Константин Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно