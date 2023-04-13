Варавва Антон Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смерти12.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Варавва Гавриил Антонович
Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
27.08.1843
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
До 1863
Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1867