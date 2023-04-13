Варавва Антон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва Антон Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

12.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Варавва Константин Васильевич

Мать: Варавва Елена Ивановна

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Варавва Гавриил Антонович

Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
27.08.1843

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Варавва Мирон Антонович

Мать ребёнка: Варавва Наталья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варавва Наталья Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1867
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