Варавва Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
12.01.1839
Жена: Варавва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Юрченко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михайлова Юлиана Михайловна
Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1854
Сын: Варавва Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно