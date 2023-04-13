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Варавва Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Варавва Константин Васильевич

Мать: Варавва Елена Ивановна

Бракосочетание
12.01.1839

Жена: Варавва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Юрченко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Михайлова Юлиана Михайловна

Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1854

Сын: Варавва Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Варавва Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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