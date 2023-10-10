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Варавва Анна Ивановна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
12.01.1839

Муж: Варавва Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Юрченко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Михайлова Юлиана Михайловна

Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович

Рождение ребёнка
12.07.1854

Сын: Варавва Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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