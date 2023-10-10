Варавва Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1839
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Юрченко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михайлова Юлиана Михайловна
Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович
Рождение ребёнка
12.07.1854
Сын: Варавва Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Варавва Михаил Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно