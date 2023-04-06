Варавва Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1854
Рождение ребёнка
27.08.1877
Дочь: Лобова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.02.1882
Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.06.1893
Сын: Варавва Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно