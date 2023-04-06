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Варавва Михаил Михайлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1854

Отец: Варавва Михаил Константинович

Мать: Варавва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1877

Дочь: Лобова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.02.1882

Сын: Варавва Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.06.1893

Сын: Варавва Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Варавва Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варавва Татьяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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