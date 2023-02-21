Клинцов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти12.02.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Клинцов Пётр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1949
Сын: Клинцов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1954
Сын: Клинцов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1956
Сын: Клинцов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1958
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Клинцов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Клинцова Татьяна Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинцов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.02.1990