Клинцов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинцов Михаил Петрович

Клинцов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

12.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Клинцов Пётр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1949

Сын: Клинцов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1954

Сын: Клинцов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1956

Сын: Клинцов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Клинцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Клинцов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Клинцова Татьяна Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинцов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.02.1990