Клинцов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинцов Иван
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинцов Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно