Клинцов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинцов Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинцов Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинцов Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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