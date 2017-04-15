Клинцов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинцов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1949

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1976

Сын: Клинцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Клицова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1979

Сын: Клинцов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Клицова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клицова Александра Ивановна

Смерть
15.04.2017
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