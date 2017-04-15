Клинцов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1949
Дата смерти15.04.2017
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1976
Мать ребёнка: Клицова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1979
Сын: Клинцов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Клицова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2017