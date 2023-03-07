Черняновский Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1927
Военная служба
С 11.11.1944 по 29.08.1951
Звание: мл. сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняновская Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дутова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно