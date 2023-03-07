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Черняновский Николай Григорьевич

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1927

Отец: Черняновский Григорий Феоктистович

Мать: Черняновская Прасковья Григорьевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 11.11.1944 по 29.08.1951
Звание: мл. сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дутова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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