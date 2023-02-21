Черняновский Григорий Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
16.09.1927
Сын: Черняновский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воякина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бетина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно