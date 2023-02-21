Черняновский Григорий Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновский Григорий Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняновский Феоктист

Мать: Черняновская Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
16.09.1927

Сын: Черняновский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воякина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бетина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Черняновская Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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