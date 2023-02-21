Черняновская (Буркина) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская (Буркина) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Буркин Григорий Дементьевич

Мать: Буркина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1927

Сын: Черняновский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воякина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бетина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Григорий Феоктистович

Смерть
1977
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