Черняновская (Буркина) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
16.09.1927
Сын: Черняновский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воякина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бетина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Черняновский Григорий Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977