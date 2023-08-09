Максин Прокофий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1820
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1852
Дочь: Максина Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Рождение ребёнка
18.03.1852
Дочь: Максина Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Рождение ребёнка
18.03.1852
Сын: Максин Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Рождение ребёнка
04.08.1853
Сын: Максин Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Рождение ребёнка
02.07.1855
Дочь: Максина Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Рождение ребёнка
03.02.1857
Дочь: Максина Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно