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Максин Прокофий Артемьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1820

Отец: Максин Артем Тимофеевич

Мать: Максина Салмонида Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Максин Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1852

Дочь: Максина Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1852

Дочь: Максина Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1852

Сын: Максин Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1853

Сын: Максин Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Дочь: Максина Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1857

Дочь: Максина Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Софроновна

Смерть
Неизвестно