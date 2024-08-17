Максина Салмонида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 13.09.1813
Дочь: Максина (Максина) Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 05.12.1815
Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.04.1818
Сын: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич
Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.07.1820
Сын: Максин Прокофий Артемьевич
Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич
Смерть
Неизвестно