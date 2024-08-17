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Максина Салмонида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Артем Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 13.09.1813

Дочь: Максина (Максина) Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 05.12.1815

Сын: Зарубин Потап Артемьевич

Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1818

Сын: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1820

Сын: Максин Прокофий Артемьевич

Отец ребёнка: Максин Артем Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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