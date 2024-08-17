Максин Артем Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти24.11.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Максин Тимофей Алексеевич
Мать: Максина Марфа Ивлиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 13.09.1813
Дочь: Максина (Максина) Надежда Артемовна
Мать ребёнка: Максина Салмонида Степановна
Рождение ребёнка
Около 05.12.1815
Мать ребёнка: Максина Салмонида Степановна
Рождение ребёнка
07.04.1818
Сын: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич
Мать ребёнка: Максина Салмонида Степановна
Рождение ребёнка
02.07.1820
Сын: Максин Прокофий Артемьевич
Мать ребёнка: Максина Салмонида Степановна
Смерть
24.11.1859