Максин Василий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Максин Прокофий Артемьевич
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
01.02.1869
Мать ребёнка: Максина Ефросиния Ермиловна
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Максина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Максина Ефросиния Ермиловна
Выдано повторное свидетельство 15.11.1937.
Рождение ребёнка
18.02.1872
Мать ребёнка: Максина Ефросиния Ермиловна
Смерть
Неизвестно