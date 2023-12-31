Максина (Малахова) Ефросиния Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Малахов Ермил Васильевич
Бракосочетание
09.11.1866
Рождение ребёнка
01.02.1869
Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Максина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич
Выдано повторное свидетельство 15.11.1937.
Рождение ребёнка
18.02.1872
Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно