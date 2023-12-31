Максина (Малахова) Ефросиния Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Малахова) Ефросиния Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Малахов Ермил Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1866

Муж: Максин Василий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Максин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Максина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Выдано повторное свидетельство 15.11.1937.
Рождение ребёнка
18.02.1872

Сын: Максин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Максин Василий Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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