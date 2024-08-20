Аигин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти09.10.1894
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Аигин Иван Петрович
Мать: Аигина Мавра Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Волкова (Аигина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
09.07.1872
Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
25.03.1881
Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна
Смерть
09.10.1894
Похороны
11.10.1894