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Аигин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

09.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Аигин Иван Петрович

Мать: Аигина Мавра Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аигина Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Волкова (Аигина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
09.07.1872

Сын: Аигин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
25.03.1881

Сын: Аигин Николай Иванович

Мать ребёнка: Аигина Евдокия Герасимовна

Смерть
09.10.1894
Похороны
11.10.1894

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