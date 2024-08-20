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Аигин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

18.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Аигин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аигин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Аигин Иван Иванович

Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.01.1842

Дочь: (Аигина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна

Смерть
18.12.1873
Похороны
20.12.1873

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