Аигин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти18.12.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Аигин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Аигин Иван Иванович
Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.01.1842
Дочь: (Аигина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Аигина Мавра Тимофеевна
Смерть
18.12.1873
Похороны
20.12.1873