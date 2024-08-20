Аигина Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аигин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Волкова (Аигина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1872
Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1881
Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно