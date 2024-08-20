Аигина Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аигина Евдокия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аигин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Волкова (Аигина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1872

Сын: Аигин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1881

Сын: Аигин Николай Иванович

Отец ребёнка: Аигин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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