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Михайлов Герман Кузьмич

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

02.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: Михайлов Кузьма Михайлович

Мать: Михайлова Марфа Семеновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
21.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Михайлов Александр Германович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

первая жена
Смерть
02.08.1977
52 года
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