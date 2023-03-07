Михайлов Герман Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.09.1924
Дата смерти02.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Рождение ребёнка
21.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
21.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
15.08.1958
Сын: Михайлов Александр Германович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
первая жена
Смерть
02.08.1977
52 года