Михайлова (Нилова) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Нилов Семен Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1922
Сын: Кузьмин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
15.09.1924
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1930
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1933
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1938
Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович
Смерть
?.01.1949