Михайлова (Нилова) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Нилова) Марфа Семеновна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Нилов Семен Нилович

Мать: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.05.1922

Сын: Кузьмин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
До 1922

Муж: Михайлов Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Михайлов Герман Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузьмин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Михайлов Виталий Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.03.1933

Сын: Кузьмин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.09.1938

Сын: Кузьмин Геннадий Кузьмич

Отец ребёнка: Михайлов Кузьма Михайлович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
?.01.1949
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