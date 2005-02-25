Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михайлов Александр Германович
Михайлов Александр Германович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1958
Дата смерти
25.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Герман Кузьмич
1924 г.р.
Мать
Анна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1958
Отец:
Михайлов Герман Кузьмич
Мать:
Анна
Смерть
25.02.2005
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия