Михайлов Александр Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1958

Дата смерти

25.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1958

Отец: Михайлов Герман Кузьмич

Мать: Анна

Смерть
25.02.2005
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