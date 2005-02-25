Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич
Рождение ребёнка
21.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1958
Сын: Михайлов Александр Германович
Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно