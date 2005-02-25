Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич

Рождение ребёнка
21.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич

Рождение ребёнка
15.08.1958

Сын: Михайлов Александр Германович

Отец ребёнка: Михайлов Герман Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Герман Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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