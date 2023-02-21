Усачёв Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усачёв Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1947
Дочь: Крестинина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1950
Дочь: Подсыпанина Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Усачёва Зинаида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно