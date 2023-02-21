Усачёв Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёв Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усачёв Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1947

Дочь: Крестинина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1950

Дочь: Подсыпанина Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Усачёва Зинаида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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