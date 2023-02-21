Подсыпанина (Усачёва) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсыпанина (Усачёва) Ольга Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950

Отец: Усачёв Борис Иванович

Мать: Усачёва Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.06.1982

Дочь: Масалитина Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Подсыпанин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1988

Сын: Подсыпанин Борис Юрьевич

Отец ребёнка: Подсыпанин Юрий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсыпанин Юрий Николаевич

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