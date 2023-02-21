Подсыпанина (Усачёва) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950
Отец: Усачёв Борис Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1982
Дочь: Масалитина Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Подсыпанин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1988
Отец ребёнка: Подсыпанин Юрий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно