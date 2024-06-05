Усачёва (Федорова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачёва (Федорова) Мария Ивановна

Усачёва (Федорова) Мария Ивановна

Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1894

Отец: Федоров Иван Иванович

Мать: Федорова Феодосья Ивановна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачёв Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Усачёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Усачёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1917

Сын: Усачёв Борис Иванович

Отец ребёнка: Усачёв Иван Васильевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.12.1921

Дочь: Новикова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
13.09.1923

Дочь: Новикова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Новикова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.