Усачёва (Федорова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1894
Отец: Федоров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Усачёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1917
Отец ребёнка: Усачёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1921
Дочь: Новикова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
13.09.1923
Дочь: Новикова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Новикова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно