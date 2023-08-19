Дмитриев Тимофей Стефанович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Полуляхова Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
06.02.1853
Рождение ребёнка
17.11.1853
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Конкина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Сын: Дмитриев Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Гутнева Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно