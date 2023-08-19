Дмитриев Тимофей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Тимофей Стефанович

Дмитриев Тимофей Стефанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дмитриев Стефан Иванович

Мать: Дмитриева Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Полуляхова Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
06.02.1853

Жена: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
17.11.1853

Сын: Дмитриев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Конкина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Дмитриев Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Гутнева Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно