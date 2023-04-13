Дмитриев Константин Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876
Бракосочетание
04.11.1901
ГАЗО
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Соколова Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Дмитриев Владимир Константинович
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
29.10.1921
Дочь: Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно