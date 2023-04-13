Дмитриев Константин Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Константин Тимофеевич

Дмитриев Константин Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876

Отец: Дмитриев Тимофей Стефанович

Мать: Дмитриева Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Дмитриева Александра Семеновна

ГАЗО
Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Соколова Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Дмитриев Владимир Константинович

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
29.10.1921

Дочь: Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно