Дмитриева Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитриев Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сыромятникова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Еременко Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1843
Сын: Дмитриев Терентий Стефанович
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1851
Дочь: Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: Прасковья Стефановна
Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно