Дмитриева Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Василиса Алексеевна

Дмитриева Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитриев Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сыромятникова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Еременко Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1843

Сын: Дмитриев Терентий Стефанович

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1851

Дочь: Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: Прасковья Стефановна

Отец ребёнка: Дмитриев Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Стефан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close