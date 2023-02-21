Столбов Емельян Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Столбов Давид
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Столбова Марья Емельяновна
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Никифор Емельянович
Мать ребёнка: Варвара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область