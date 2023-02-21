Столбов Емельян Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Емельян Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Столбов Давид

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Столбова Марья Емельяновна

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Столбов Илья Емельянович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Никифор Емельянович

Мать ребёнка: Варвара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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