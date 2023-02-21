(Столбова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Столбов Давид
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Столбов Давид
Рождение ребёнка
1846
Сын: Столбов Емельян Давидович
Отец ребёнка: Столбов Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столбов Давид
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область