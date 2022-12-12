(Столбова) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Столбова Марья Емельяновна
Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область