(Столбова) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Столбова Марья Емельяновна

Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Столбов Илья Емельянович

Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Столбов Емельян Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Емельян Давидович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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