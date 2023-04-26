Евстигнеев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Борис

Место рождения

Село Канасаево , Симбирская губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

26.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Евстигнеев Фёдор

Мать: Евстигнеева Евгения

Село Канасаево , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева Анна

Село Канасаево , Ульяновская область
Смерть
26.02.1944