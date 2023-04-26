Евстигнеев Борис
Место рожденияСело Канасаево , Симбирская губерния
Дата рождения1918
Дата смерти26.02.1944
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Евстигнеев Фёдор
Мать: Евстигнеева Евгения
Село Канасаево , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева Анна
Село Канасаево , Ульяновская область
Смерть
26.02.1944