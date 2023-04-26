Евстигнеева (Суркова) Анна
Место рождениясело Теплый Стан, Сызранский уезд
Дата рождения1918
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
село Теплый Стан, Сызранский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстигнеев Борис
Село Канасаево , Ульяновская область
Смерть
1983
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния