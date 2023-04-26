Евстигнеева (Суркова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева (Суркова) Анна

Евстигнеева (Суркова) Анна

Место рождения

село Теплый Стан, Сызранский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

село Теплый Стан, Сызранский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстигнеев Борис

Село Канасаево , Ульяновская область
Смерть
1983
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close