Евстигнеева (Челнокова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Челнокова) Евгения

Место рождения

д. Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Евстигнеев Борис

Отец ребёнка: Евстигнеев Фёдор

Село Канасаево , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно