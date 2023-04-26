Евстигнеева (Челнокова) Евгения
Место рожденияд. Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евстигнеев Борис
Отец ребёнка: Евстигнеев Фёдор
Село Канасаево , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно