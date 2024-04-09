Ермолаев Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ермолаев Григорей Иванов
Мать: Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1837
Дочь: (Ермолаева) Мариамна Иванова
Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ермолаева) Маринния Иванова
Мать ребёнка: (Потылицына) Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермолаева) Зиновия Иванова
Мать ребёнка: (Потылицына) Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1840
Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова
Рождение ребёнка
15.10.1845
Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Потылицын Константин Иванов
Мать ребёнка: (2Я Жена) Екатерина Иоаннова
Смерть
Неизвестно