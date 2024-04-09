Ермолаев Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Иван Григорьев

Ермолаев Иван Григорьев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ермолаев Григорей Иванов

Мать: Марфа Михайлова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Екатерина Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Потылицына) Пелагия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (3Я Жена) Мария Степанова

Рождение ребёнка
02.02.1837

Дочь: (Ермолаева) Мариамна Иванова

Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ермолаева) Маринния Иванова

Мать ребёнка: (Потылицына) Пелагия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермолаева) Зиновия Иванова

Мать ребёнка: (Потылицына) Пелагия Васильева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1840

Сын: Ермолаев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1845

Сын: Ермолаев Ефимий Иванов

Мать ребёнка: (3Я Жена) Мария Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Потылицын Константин Иванов

Мать ребёнка: (2Я Жена) Екатерина Иоаннова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.