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(3Я Жена) Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Григорьев

Рождение ребёнка
02.02.1837

Дочь: (Ермолаева) Мариамна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1840

Сын: Ермолаев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1845

Сын: Ермолаев Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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