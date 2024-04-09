(3Я Жена) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1837
Дочь: (Ермолаева) Мариамна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
12.06.1840
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
15.10.1845
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно