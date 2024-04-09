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(Потылицына) Пелагия Васильева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Потылицын Василий Егоров

Мать: Мария Никитина

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ермолаева) Маринния Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермолаева) Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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