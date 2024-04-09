(Потылицына) Пелагия Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Потылицын Василий Егоров
Мать: Мария Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ермолаева) Маринния Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермолаева) Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно