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Матюшенко Иоанн Илларионович

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Матюшенко Илларион

Мать: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
14.01.1890

Жена: Матюшенко Мария Миронова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.12.1893

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Матюшенко Мария Миронова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Матюшенко Лаврентий

Мать ребёнка: Матюшенко Мария Миронова

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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