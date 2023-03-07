Матюшенко Иоанн Илларионович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Матюшенко Илларион
Бракосочетание
14.01.1890
Жена: Матюшенко Мария Миронова
Рождение ребёнка
24.12.1893
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Матюшенко Мария Миронова
Рождение ребёнка
13.08.1898
Сын: Матюшенко Лаврентий
Мать ребёнка: Матюшенко Мария Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно