Шахова (Соколова) Варвара Викторовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1877 ст.
Дата смерти12.07.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Крупина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ильцевич Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович
Смерть
12.07.1917 ст.