Шахова (Соколова) Варвара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Соколова) Варвара Викторовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.05.1877 ст.

Дата смерти

12.07.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Крупина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шахов Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шахов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ильцевич Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шахов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Шахов Василий Илиодорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.07.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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