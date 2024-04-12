Шахов Пантелеймон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахов Пантелеймон Васильевич

Шахов Пантелеймон Васильевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шахов Василий Илиодорович

Мать: Шахова Варвара Викторовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close