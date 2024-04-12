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Шахов Пантелеймон Васильевич
Шахов Пантелеймон Васильевич
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1901
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Шахов Василий Илиодорович
1874 г.р.
Мать
Шахова (Соколова) Варвара Викторовна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Шахов Василий Илиодорович
Мать:
Шахова Варвара Викторовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1904
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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