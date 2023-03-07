Захаров Никифор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.
Бракосочетание
06.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
12.01.1873 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно