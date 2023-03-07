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Захаров Никифор Сергеевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

10.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.

Отец: Захаров Сергей Никифорович

Мать: Захарова Мария Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
06.11.1864 ст.

Жена: Захарова Агафья Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Антоновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1873 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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