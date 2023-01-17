Захарова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1873 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно