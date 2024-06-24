Захарова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1844 ст.
Дочь: Шумакова (Захарова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.
Сын: Захаров Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Захарова) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
19.10.1854 ст.
Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович
Смерть
Неизвестно