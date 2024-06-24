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Захарова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Сергей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1844 ст.

Дочь: Шумакова (Захарова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
10.03.1846 ст.

Сын: Захаров Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Захарова) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
19.10.1854 ст.

Сын: Захаров Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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