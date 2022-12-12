Захарова (Шумакова) Агафья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти31.10.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.
Дочь: Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1871 ст.
Причина смерти: холера