Захарова (Шумакова) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шумакова) Агафья Антоновна

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Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

31.10.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
06.11.1864 ст.

Муж: Захаров Никифор Сергеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.

Дочь: Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Сергеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
31.10.1871 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: холера
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