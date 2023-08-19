Грищенко Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1941
Дата смерти04.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941
Бракосочетание
29.10.1963
Рождение ребёнка
22.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
28.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Нина Григорьевна
Смерть
04.05.1983