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Грищенко Валерий Васильевич

Место рождения

Ярославец, Сумська область

Дата рождения

10.01.1941

Дата смерти

04.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941

Отец: Грищенко Василий Макарович

Мать: Грищенко Варвара Парфирьевна

Ярославец, Сумська область
Бракосочетание
29.10.1963

Жена: Грищенко Нина Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Нина Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Нина Григорьевна

Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Смерть
04.05.1983
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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