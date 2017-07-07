Грищенко (Журид) Варвара Парфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко (Журид) Варвара Парфирьевна

Грищенко (Журид) Варвара Парфирьевна

Место рождения

Ярославец,Кролевецкий,Сумская,Украина

Дата рождения

06.12.1918

Дата смерти

07.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославец,Кролевецкий,Сумская,Украина
Рождение ребёнка
10.01.1941

Сын: Грищенко Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Грищенко Василий Макарович

Ярославец, Сумська область
Бракосочетание
27.12.1947

Муж: Грищенко Василий Макарович

Рождение ребёнка
18.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищенко Василий Макарович

Киев, Киевский уезд
Смерть
07.07.2017
Днепр, Дніпропетровська область