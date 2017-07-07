Грищенко (Журид) Варвара Парфирьевна
Место рожденияЯрославец,Кролевецкий,Сумская,Украина
Дата рождения06.12.1918
Дата смерти07.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославец,Кролевецкий,Сумская,Украина
Рождение ребёнка
10.01.1941
Сын: Грищенко Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Грищенко Василий Макарович
Ярославец, Сумська область
Бракосочетание
27.12.1947
Рождение ребёнка
18.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грищенко Василий Макарович
Киев, Киевский уезд
Смерть
07.07.2017
Днепр, Дніпропетровська область